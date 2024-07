Rotary Alta Valdelsa, passaggio del collare: Angelo Minutella presidente

Nella suggestiva “dimora storica” di Villa Sabolini in Valdelsa martedì 25 giugno si è svolta la cerimonia del “Passaggio del Collare” al Presidente Angelo Minutella del nuovo anno rotariano, dal Presidente uscente Massimo Casini.

Alla presenza dei soci del club si è svolto l’importante e rituale “passaggio del collare” a scandire la conclusione dell’anno rotariano in corso e l’inizio del nuovo anno rotariano.

La magnifica serata ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei sei Rotary Club dell’area: Siena, Siena est, Monteaperti, Valdelsa, Montalcino, Chiusi Chianciano

Il Presidente uscente Massimo Casini ha ringraziato tutti i soci e le signore presenti, nonché tutti gli ospiti. Non meno importanti i ringraziamenti agli ospiti rotariani con l’assistente del Governatore Steven Verhelst, e i Presidenti dei sei club del raggruppamento: Stefano Burroni – RC Siena; Stefano Mancini - RC Monteaperti; Alessandro Bandinelli – RC Valdelsa; Mauro Picchi – RC Siena est

Il Presidente Casini ha fatto un excursus sull’Anno Rotariano concluso, ha ringraziato il Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione per l’ottima qualità di assistenza e tutti i soci per la loro frequenza. Infine ha premiato un socio benemerito, Walter Livi per la sua attività rotariana.

Dopodiché, il rituale del passaggio delle consegne dal Presidente Casini al Presidente Angelo Minutella che, dopo il ricevimento del “collare” simbolo della Presidenza, ha ringraziato il suo predecessore, tutti gli ospiti presenti, i Presidenti degli ultimi anni e ha proseguito presentando il Consiglio Direttivo composto da: Pietro Burroni, Marco Bernabei, Roberto Boccanera, Domenico Maffei, Simonetta Buracci, Leonardo Campatelli, Cristiano Contri, Lisa Valiani, Fabio Vanni, Barbara Magni e Massimo Casini past-president ed i Presidenti delle Commissioni Marco Bernabei, Nicola Pezone, Cristiano Contri, Fulvio De Pascalis, Pietro Burroni, Roberto Boccanera Barbara Magni, Claudio Volterrani, Claudio Bianchini, Domenico Barucci

Angelo Minutella ha proseguito con la presentazione del programma dell’Anno Rotariano 2024-2025, elencando i punti nodali: Soci protagonisti dell’anno per la fattiva collaborazione richiesta e per la partecipazione; sviluppare la conoscenza del distretto industriale del territorio per essere vicini al mondo produttivo che è la fonte principale dell’economia del sistema sociale locale; interazione sistematica con le Amministrazioni locali per intercettare i bisogni della comunità per i quali progettare interventi di “services”.

In conclusione, il Presidente Minutella ha annunciato l’imminente presentazione di un importante progetto editoriale e services culturale per il territorio, che prevede la pubblicazione di un libro sulla storia dell’arte della VAL D’ELSA nel contesto storico della Repubblica Senese “Siena e il suo antico Stato” dal 1200 al 1500 circa.

La pubblicazione del libro, di oltre 400 pagine e con una rilevante documentazione fotografica, sarà sostenuta dai Rotary Club Alta Valdelsa, Rotary Club Valdelsa, e da una importante donazione da parte di una nota azienda del nostro territorio, la multinazionale PUTSCH MENICONI.

L’appuntamento per la presentazione del progetto e per la pubblicazione del libro sarà il 18 luglio in un incontro straordinario in una conviviale interclub con i Rotary Club Alta Valdelsa, Rotary Club Valdelsa e Rotary Club Volterra che fanno parte del nuovo raggruppamento rotariano di Area 3.

Alla presentazione saranno invitati, inoltre, tutti i Sindaci della Valdelsa: Susanna Cenni per Poggibonsi, Piero Pii per Colle Val d’Elsa, Andrea Frosini per Monteriggioni, Andrea Pieragnoli per Casole d’Elsa, Andrea Marrucci per San Gimignano Guarguaglini Francesco per Radicondoli.

Fonte: Ufficio stampa