Serravalle, di nuovo vandalizzati i cartelli in comunicazione aumentata alternativa

Ancora una volta è stata vandalizzata la cartellonistica in Comunicazione Aumentativa Alternativa al Parco di Serravalle di Empoli. Si tratta dei cartelli utili per grandi e piccini neurodivergenti, e non solo. Sono stati divelti e spezzati.

A dare notizia, con tanto di foto, del nuovo raid è Abbracciami Aps, che ha deciso di sporgere denuncia: "Visto che il primo palo dove erano allocati tre direzionali, ora divelti, era proprio sulla traiettoria di ripresa di una delle telecamere installate nel parco, la probabilità di capire chi è stato è alta".

"Ma perché questi cartelli vengono percepiti in modo così invasivo? Viviamo in un epoca dove la neurodivergenza è in crescita esponenziale, mentre il mondo intorno a noi continua ad essere pensato solo per le persone neurotipiche... non può funzionare ancora vi pare!? Dobbiamo creare una realtà dove la neurodivergenza sia pensata e supportata, perché funzionare in modo diverso non significa non funzionare bene o non essere abili!" scrivono da Abbracciami.