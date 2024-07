Viene dalla Toscana il campione del mondo di skateboard freestyle

Il campione del mondo di skateboard freestyle viene dalla Toscana. Si chiama Paolo Virgilio Demurtas, ha quarantun anni e vive a Livorno.

Ha vinto il titolo a Brandenburg an der Havel, in Germania, a un evento con tantissimi spettatori ma soprattutto con tantissimi partecipanti, oltre cento da ogni parte del mondo.

Demurtas rappresentava non solo la Toscana, ma anche l'Italia, dato che era l'unico atleta nostrano in gara. Ha guadagnato il primo posto categoria AM (non sponsorizzati), dove i partecipanti erano circa una quarantina.

QUA il video della prova vincente di Demurtas.