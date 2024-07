Tre spiagge toscane nella classifica delle 'più social' in Italia

C'è una classifica speciale dove la Toscana è presente più di altre regioni, pur non essendo sul podio. Si tratta della top ten delle spiagge italiane con più post su Instagram e più ricerche su TikTok.

La ricerca è stata fatta da Accor, un gruppo alberghiero tra i più importanti al mondo, e vede tre località toscane in classifica: una a Scarlino, una a Portoferraio, una a Orbetello.

Il podio vede prima la Scala dei Turchi in Sicilia, poi Cala Goloritzé in Sardegna e San Fruttuoso in Liguria. Ma la Toscana, dicevamo, è l'unica regione a piazzare tre spiagge.

Partendo dal basso troviamo al decimo posto la Spiaggia di Sansone a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Ha ben 8.613 post su Instagram e 12.870 ricerche su TikTok.

Al nono posto invece ecco un'altra perla della Toscana, stavolta in provincia di Grosseto, la spiaggia della Feniglia a Orbetello, peraltro riserva naturale. Raccoglie 26.150 post su Instagram e 8.010 ricerche su TikTok.

La prima tra le toscane è la quinta tra le italiane, si trova nella riserva delle Bandite nel Grossetano ed è Cala Violina, direttamente da Scarlino. Ha ben 43.915 post su Instagram e 33.380 ricerche su TikTok.