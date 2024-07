Strage di Fossoli, alla commemorazione il gonfalone di Empoli

Si è svolta questa mattina, domenica 7 luglio 2024, la cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della strage dei 67 martiri di Fossoli, a Carpi. Presente fra gli altri anche il Gonfalone civico del Comune, supportato dal gonfaloniere e in rappresentanza della comunità empolese, il consigliere Raffaele Donati.

La mattinata è cominciata con gli interventi istituzionali del sindaco di Carpi, Riccardo Righi, il presidente della Fondazione Fossoli, Manuela Ghizzoni; Marco Steiner, Cda Fondazione Fossoli e Marco De Paolis, procuratore generale militare. Nel corso della cerimonia sono state consegnate simbolicamente le Pietre d’Inciampo intitolate ai 67 martiri di Fossoli. Ad accompagnare la commemorazione, il Corpo Bandistico “Città di Carpi”.

Nel gennaio 2020, la Casa della Memoria di Empoli, ospitò la mostra “Volti nel Lager”, curata dall’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) in collaborazione con Anpi e Arci. Una esposizione di ritratti dei deportati al Campo di Fossoli, preso dai tedeschi nel '43 e trasformato poi in campo di detenzione. Quella fu la prima iniziativa ufficiale dall’apertura di quel luogo, Casa della Memoria e della Storia della Resistenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa