Tommaso non può parlare, i compagni all'esame lo fanno per lui: una bella storia dalla Valdinievole

Una di quelle storie che colpiscono il cuore arriva dalla Valdinievole, dall'istituto Forti di Monsummano Terme. Da poco si sono conclusi gli esami per la classe 5B, dove studia anche Tommaso Porciani. Disabile dalla nascita, non può muoversi autonomamente né parlare. E quindi, all'orale alla maturità, compagni e compagne di classe hanno deciso di parlare per lui.

La bella storia di sensibilità e amicizia è stata raccontata da La Nazione. "I ragazzi si sono prestati a parlare per lui davanti alla commissione, sono sempre stati uniti per lui" racconta al giornale il padre Sandro Porciani.

Lo scorso 27 giugno Tommaso Porciani ha sostenuto l'esame e aveva a fianco diversi tra amici e amiche con cui ha condiviso il percorso scolastico. Hanno parlato al suo posto, lo hanno aiutato nel momento finale dell'avventura scolastica, poi gli hanno fatto un regalo: foto e filmati delle loro avventure nel corso dei cinque anni. Un lieto fine, anzi, un finale meraviglioso.