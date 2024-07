Trasporta rifiuti speciali illegalmente, denunciato

A Mola (Capoliveri, Elba) i carabinieri hanno denunciato l'amministratore unico di un'impresa per "trasporto di rifiuti in assenza della prescritta iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali". Con un autocarro - non iscritto all'albo nazionale gestori ambientali - veniva fatto un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ovvero materiale edile proveniente da demolizioni.

Il veicolo e i rifiuti trasportati sono stati sottoposti a sequestro probatorio e l’impresa sanzionata per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. "Non avendo il fatto cagionato danno o pericolo concreto a risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, è stata notificata al trasgressore la prescrizione asseverata che prevede l’iscrizione del veicolo sequestrato all’albo gestori ambientali e conferimento dei rifiuti anch’essi sequestrati entro 30 giorni con mezzo ed in sito autorizzati" scrivono i militari.