UniSi, torna 'La Scienza in 4D': tema principale l'energia

Prende il via l'8 luglio l’ottava Scuola Estiva residenziale "La Scienza in 4D", organizzata dall'Università di Siena e dedicata quest'anno al tema dell’energia. La Scuola si terrà dall’8 al 12 luglio al Complesso didattico San Niccolò, in via Roma 56 a Siena.

L'Ateneo, nell’ambito delle attività interdisciplinari sviluppate per il "Piano Lauree Scientifiche senese", e in collaborazione con la sezione senese dell’Associazione per l'Insegnamento della Fisca (AIF), organizza questo appuntamento dedicato agli insegnanti e ad uditori (insegnanti in formazione o non abilitati).

L'iniziativa è volta a realizzare azioni didattiche innovative che avvicinino gli studenti alle carriere scientifiche e tecnologiche. La scuola si rivolge a tutti gli insegnanti di materie scientifiche delle scuole superiori di primo e secondo grado abilitati in discipline scientifiche.

L’edizione 2024 viene erogata in presenza, con la possibilità di seguire i seminari in modalità telematica sia sincrona che asincrona. E sarà frequentata anche da uditori, che potranno seguire in streaming i seminari e accedere a una piattaforma di e-learning con le registrazioni. A tutti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni possono essere richiesta alla professoressa Vera Montalbano, che coordina il gruppo interdisciplinare del PLS senese: montalbano@unisi.it.

Sono inoltre pubblicate sul sito: www.dsfta.unisi.it/it/ricerca/laboratori/laboratorio-di-ricerca-didattica-fisica/pls-scuola-nazionale-residenziale.

L’energia è un elemento essenziale in tutti i processi naturali. La storia della vita sulla Terra è scandita dalla capacità degli esseri viventi di trovare fonti di energia che ne permettano lo sviluppo e la diffusione sul pianeta. Anche la storia dell’uomo è un susseguirsi di appropriarsi di energie dalla natura e di scoperte e tecnologie energetiche che hanno segnato i cambiamenti passati, recenti e recentissimi delle società umane. Perché alcune fonti di energia sono rinnovabili e altre no? Quali sono le caratteristiche che le rendono più adatte al sostentamento e alla diffusione degli organismi viventi e come l’evoluzione è intervenuta segnando il successo o il declino di una specie. Quali sono le principali fonti di energia disponibili sulla Terra e quali processi naturali governano. E ancora, si parlerà di come la disponibilità o la carenza di fonti energetiche abbia segnato la storia di intere popolazioni nel passato e come domini le attività umane nel presente. Inoltre, una particolare attenzione sarà data agli aspetti energetici che caratterizzano le attività della vita quotidiana, proponendo percorsi laboratoriali adatti agli studenti di scuola secondaria.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa