Venerdì 12 luglio 2024 alle ore 21:30, in sessione straordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il Consiglio comunale di Montaione. Di seguito l'ordine del giorno

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA, DA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

3 DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) - ANNO 2024.