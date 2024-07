Nuovi laboratori, aule all'aperto, allestimenti di biblioteche finanziati per le scuole da Fondazione Caript

Dal prossimo anno scolastico all’Istituto professionale Einaudi di Pistoia sarà attivato un nuovo indirizzo per il diploma di operatore meccanico del settore ottico. Si tratta di un indirizzo che attualmente in Toscana è presente solo a Pisa e che all’Einaudi affiancherà, nell’ambito della formazione sanitaria, il già rodato indirizzo per odontotecnico. A consentire questa rilevante innovazione nell’offerta formativa è il sostegno assicurato da Fondazione Caript attraverso l’edizione 2024 del bando Scuole in movimento. Il contributo destinato all’Istituto Einaudi, infatti, permetterà alla scuola di dotarsi dei laboratori e delle attrezzature che occorrono per avviare il corso.

“Si conferma – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – lo stretto rapporto di collaborazione che negli anni, attraverso tante iniziative, abbiamo costruito con le scuole del nostro territorio. Questa collaborazione e la crescente attenzione dedicata ai temi dell’istruzione e della formazione, si traducono in progetti sempre più innovativi e in grado di migliorare concretamente le condizioni dell’insegnamento e dell’apprendimento. Ne sono una riprova anche gli esiti di questo bando, con molte proposte progettuali che si distinguono per livello qualitativo”.

In totale sono 23 i progetti premiati dal bando, per un investimento complessivo di 274.627 euro. Le scuole pistoiesi utilizzeranno le risorse messe a disposizione dalla Fondazione per ampliare e qualificare gli spazi di insegnamento, realizzando, a esempio, aule all’aperto e laboratori, oltre che dotandosi di nuove attrezzature.

Sulla montagna pistoiese, a servizio di tutte le scuole che fanno parte dell’Istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese, è il progetto di ampliamento della biblioteca che si trova nel plesso della scuola media. Qui saranno realizzati nuovi spazi dotati anche di postazioni di lettura con computer, da dedicare a testi in lingua straniera, alla musica e al cinema. In particolare, il progetto del nuovo allestimento, oltre che per lo studio delle lingue, è pensato per rispondere alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali.

In Valdinievole all’Istituto Sismondi Pacinotti di Pescia sarà innovato il laboratorio del corso sul Made in Italy con l’acquisto di tablet, di macchine da cucire elettroniche e di un plotter da stampa digitale.

Nella scuola media Pasquini di Massa e Cozzile spazi esterni saranno allestiti per realizzarvi laboratori, attività di lettura, dibattiti e saggi musicali, anche in orario pomeridiano.

Nell’area della piana pistoiese, un progetto che si segnala è quello dell’Istituto Capitini di Agliana: oltre a nuovi arredi per la biblioteca che consentiranno agli studenti di consultare testi attualmente non fruibili, l’ampio giardino a disposizione della scuola sarà allestito con spazi da dedicare alla lettura.

L'elenco di tutti i progetti sostenuti con Scuole in movimento 2024 è pubblicato su fondazionecaript.it nella sezione "Bandi e modulistica".

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione Fondazione Caript