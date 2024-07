Ditonellapiaga live alle Cascine presenta il nuovo disco 'Latitante'

Ha il sound di un last minute per Cuba e voglia d'estate “Latitante”, il nuovo singolo di Ditonellapiaga, in concerto giovedì 11 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

I biglietti – posto unico 23 euro - sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info www.ultravoxfirenze.it.

"Quando l'afa dell'estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l'unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana sognando un last minute diretto a Cuba, mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia", racconta Ditonellapiaga.

“Latitante” segue perfettamente la scia tracciata con l’ultimo album "Flash". Pubblicato lo scorso maggio, a due anni di distanza di due anni dall’album d’esordio “Camouflage”, “Flash” è l’obiettivo perfetto per mettere a fuoco l’animo camaleontico e versatile di Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. Coinvolgente viaggio sonoro in 10 tracce – 6 brani inediti in aggiunta ai già editi “Fossi come te”, “È tutto vero”, “Mary”, “Tu con me hai chiuso” - il nuovo album di Ditonellapiaga offre miscellanee di vita quotidiana vissute da poliedrici personaggi, fotografati anche dalle preziose collaborazioni che arricchiscono la tracklist (Coma_Cose, Gaia, Fulminacci e Whitemary).

L’ultimo singolo “Latitante”, le tracce di “Flash” e i brani più iconici di Margherita sono al centro del Flash Tour 2024 che porta Ditonellapiaga all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze.

Dopo il live, la serata continua con Bioritmo Sound Club.