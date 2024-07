Incendio nella notte di materiale tessile in una fabbrica di Seano

Ieri sera alle 23 è nato un incendio in un'azienda di via Sironi a Seano di Carmignano. Ad andare in fiamme il materiale tessile depositato fuori dalla ditta. Sul posto i vigili del fuoco di Prato con due squadre e 3 autobotti del comando oltre ad altre due da Pistoia e Firenze. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Il sindaco Edoardo Prestanti ha raccomandato alla cittadinanza ieri sera di chiudere le finestre. Il rogo è in corso di accertamento