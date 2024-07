Domenica sera, nella sede della Pubblica Assistenza di Montopoli, si è svolta una cena per la consegna degli attestati di soccorritore di livello avanzato. Dopo un percorso durato vari mesi abbiamo 5 nuovi soccorritori pronti ad entrare in servizio per la sicurezza della nostra comunità: Samuele Fiorentini, Stefano Maioli, Sonya Santangelo, Elisa Mancini e Lisa Frediani.

Fonte: Pubblica assistenza Montopoli