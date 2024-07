Deacon Blue e Divine Comedy a Peccioli per i concerti de Il Post

Dopo il successo del concerto di Glen Hansard dello scorso anno, si ripete la collaborazione tra il quotidiano Il Post e il festival 11Lune: stavolta i live, che si svolgeranno sempre all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI) saranno ben due.

Venerdì 12 luglio i Divine Comedy suoneranno all’Anfiteatro Fonte Mazzola. I Divine Comedy sono il nome da band di Neil Hannon, ammirato e creativo musicista e autore di canzoni nordirlandese, che ancora qualche mese fa ha fatto notizia per aver scritto le canzoni del film Wonka: ma con i Divine Comedy ha avuto grandi successi soprattutto negli anni Novanta, con canzoni piuttosto uniche per l’originalità e umorismo dei testi e per gli arrangiamenti orchestrali molto ricchi e originali (a Peccioli ci sarà anche un quartetto d’archi), e ha costruito un seguito che negli anni passati lo ha portato spesso in tour anche in Italia.

Ad aprire il concerto dei Divine Comedy saranno i Virginiana Miller, amata band livornese vincitrice del David di Donatello per la Migliore canzone originale (Tutti i santi giorni, 2013) e della Targa Tenco per la migliore canzone (Lettera di San Paolo agli operai, 2014), che è da poco tornata a suonare dal vivo.

Alla fine del concerto il dj set con Corrado Fortuna, attore, autore per il cinema e per la televisione, regista e deejay. Ha lavorato, tra gli altri, con Paolo Virzì, Franco Battiato, Roberto Faenza e Riccardo Milani.

Sabato 13 luglio sarà una giornata dedicata alla musica.

La mattina si aprirà con la tradizione rassegna stampa del Post I giornali spiegati bene con Luca Sofri e Luca Misculin.

Nel pomeriggio alle 17 Luca Sofri che porterà dal vivo le cose che racconta nella sua newsletter Le Canzoni e alle 18.30 sarà la volta di Giulia Balducci, Matteo Bordone e Luca Misculin che racconteranno i momenti indimenticabili di Sanremo e dell’Eurovision.

Alle 21.30 ci sarà poi il concerto dei Deacon Blue scozzesi di Glasgow e guidati dalla coppia Ricky Ross e Lorraine McIntosh: negli ultimi dieci anni hanno ripreso a fare dischi apprezzati nel Regno Unito e tour molto affollati. La band, che non viene in Italia dal 1991, è ricordata e amata per il loro primo disco, Raintown, che fu uno dei dischi più ammirati della musica britannica negli anni Ottanta.

In collaborazione con ll Post, che dall’8 al 14 luglio sarà a Peccioli anche con il suo workshop di giornalismo (ormai alla sesta edizione), e Barley Arts.

Il concerto dei Deacon Blue è a pagamento

Gli incontri di sabato mattina e pomeriggio sono gratuiti ed è possibile accedervi – fino a esaurimento dei posti a disposizione – con il biglietto di uno dei due concerti di venerdì 12 e sabato 13.

La collaborazione tra Il Post e la Fondazione Peccioliper, con rassegne di approfondimento sulla contemporaneità in tutti i suoi ambiti: politico, sociale, di costume, giornalistico, artistico, risale al 2017 con l’iniziativa Potrebbe andare Peccioli, nel 2019 con la nascita del festival Pensavo Peccioli e dal 2020 prosegue con gli incontri in occasione dell’iniziativa A Natale libri per te.

