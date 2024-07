La Toscana brucia a sud: due incendi tra Siena e Grosseto

Giornata impegnativa per il sistema regionale antincendio boschivo. Al momento sono attivi due incendi.

A Montauto nel comune di Manciano (Grosseto) bruciano dall'ora di pranzo boschi radi, macchia mediterranea e coltivi.

A terra operano 7 squadre di operai forestali della Unione Comuni del Fiora, della Unione Comuni Metallifere e del volontariato antincendio boschivo. I Vigili del fuoco garantiscono il rifornimento ai mezzi e il presidio di manufatti civili che al momento sono distanti dalle fiamme. Sotto il coordinamento di un direttore operazioni operano anche due elicotteri regionali provenienti da Grosseto e Arezzo stanno coadiuvando le operazioni di spegnimento.

Altro incendio su Torre a Castello in Comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) dove le fiamme dopo aver percorso campi di sterpaglie stanno minacciando direttamente il bosco.

Qui operano squadre di volontariato antincendio e vigili del fuoco. Un direttore operazioni appena giunto sul posto sta valutando l'impiego di mezzo aereo e ulteriori squadre di supporto.

In mattinata altri principi di incendio nel Grossetano e nel Senese che non hanno creato problemi ma sono un primo segnale di allarme che invita tutti quanti a prestare la massima attenzione nello svolgimento delle attività agricole in aperta campagna.