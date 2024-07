Sostegno per chi è senza lavoro e ammortizzatori sociali: come compilare la domanda

E’ stato pubblicato oggi, 10 luglio, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt, supplemento n. 172 alla parte terza), l’avviso per il sostegno attivo per il lavoro con l’assegnazione di un’indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive per lavoratori privi di retribuzione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi. All’interno dell’avviso anche la domanda di retribuzione da compilare.

Questo il link:

- https://bit.ly/3zCVgLl

L’avviso e la domanda di contributo sono pubbblicati anche sul sito di Arti:

- https://bit.ly/3VWvnh4

Da domani, 11 luglio, gli interessati dovranno presentare le domande ad Arti (di Firenze e Prato), che curerà l’istruttoria per la verifica dei requisiti dei beneficiari.

Come precisato nell’avviso, la domanda dovrà essere inviata scegliendo una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC all’indirizzo arti@postacert.toscana.it con oggetto: “Avviso pubblico per l’assegnazione di indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive”

- tramite il Portale Apaci accedendo con Spid, Cie o Cns, in qualità di cittadino, all’ indirizzo www.regione.toscana.it/apaci, selezionando come Ente Pubblico destinatario “Agenzia Regionale Toscana per L'Impiego - AOO Agenzia Toscana Impiego” e indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive”

- a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno a: ARTI, Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato, via Mercadante 42, 50131 Firenze. Sulla busta dovrà essere indicata la scritta: “Avviso pubblico per l’assegnazione di indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive”

Per ulteriori informazioni sui contenuti dell’avviso:

- mail: gestioneavvisi.fi.po@arti.toscana.it

- telefono: 055-19986355

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa