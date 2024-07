A Firenze Erasmus+ Indire partecipa a Corri la Vita

Domenica 29 settembre a Firenze anche il mondo Erasmus+ sarà ai nastri di partenza della più grande manifestazione sportiva e solidale in Italia, con la corsa per le strade del capoluogo toscano e l’arrivo in Piazza della Signoria.

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE partecipa per la sesta edizione consecutiva di Corri la vita, con l'obiettivo di testimoniare i valori di inclusione e di solidarietà, propri del Programma Erasmus+.

L'iniziativa si svolge nella Settimana europea dello Sport e rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra il mondo dello sport e dell’istruzione in chiave europea, valorizzando le esperienze dei protagonisti Erasmus.

Anche nell’edizione 2024, l’Agenzia Erasmus+ Indire rilancia la squadra Erasmus composta da decine di persone tra studenti, insegnanti, alunni, professori e tutti i cittadini legati al Programma. Per l’occasione, viene istituito anche il “Premio Erasmus”, un riconoscimento destinato al miglior classificato fra i componenti del team, che nella passata edizione ha visto vincere ex-equo due studenti dell’Istituto di istruzione superiore G.Peano, di Firenze.

Nel giorno dell’evento, l’Agenzia sarà presente alla partenza, nel Piazzale Lincoln del Parco de Le Cascine di Firenze, con un punto informativo aperto a chiunque voglia conoscere le opportunità di Erasmus+, con la possibilità di ricevere anche alcuni gadget del Programma.