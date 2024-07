Affidate nuove deleghe a tre consiglieri dal sindaco Mantellassi

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha definito tre nuove deleghe ad altrettanti consiglieri comunali di maggioranza, ciascuno di una lista diversa a sostegno della maggioranza di governo. Quest'oggi sono state affidate le deleghe alla cultura della memoria e al progetto “Investire in Democrazia” a Raffaele Donati (Pd), la delega alle tradizioni popolari a Giulia Terreni (Questa è Empoli) e la delega alla Toponomastica a Cristina Marconi (Alessio Mantellassi sindaco - Una storia empolese).

La delega alla cultura della memoria era stata, nel precedente mandato, affidata dall'allora sindaco Brenda Barnini proprio a Mantellassi, in quel momento presidente del Consiglio comunale.

I commenti

"Oggi allarghiamo la nostra squadra di governo. Ho chiesto a Raffaele di seguire una delega molto bella: quella della memoria storica che vede Empoli da sempre in prima fila - afferma il sindaco -. Raffaele è un giovane storico da sempre impegnato su questi temi. Giulia Terreni ha una passione da sempre per le tradizioni popolari della città e sa seguirle con attenzione ma anche grande cura e passione. Cristina seguirà con attenzione e precisione i progetti sulla toponomastica che hanno bisogno di un referente che li segua, li condivida e li porti in fondo".

"Sono molto onorato di ricevere dal sindaco Mantellassi la delega alla cultura della memoria – spiega il consigliere Raffaele Donati - Empoli è città medaglia d'oro al merito civile per il valoroso contributo dato dagli empolesi alla Resistenza e sono quei valori di pace, libertà e uguaglianza che dobbiamo fare nostri in ogni azione quotidiana. Conoscere e coltivare la memoria storica è fondamentale per contribuire a creare una società più giusta, solidale e inclusiva, nostro obiettivo da oggi e per i prossimi anni".

La consigliera Cristina Marconi sottolinea: "Accetto con piacere l’incarico che mi è stato assegnato e ringrazio il sindaco Alessio Mantellassi per l’onore che mi è stato concesso. Questa delega mi renderà sempre più vicina ad Empoli comune al quale sono profondamente legata".

"Ricevere la delega alle tradizioni popolari significa proseguire il percorso avviato su questo tema – dichiara la consigliera Giulia Terreni - sintesi di cultura, promozione del territorio, riscoperta e tutela delle radici della nostra città. Sono felice di portare avanti un lavoro che in questi anni mi ha vista impegnata, con competenza e con una passione che è prima di tutto personale. Mi appartiene da sempre e sono felice di poterla coltivare anche da consigliere comunale, certa di poter contribuire alla promozione di Empoli e dei suoi valori e alla crescita ulteriore degli eventi e delle iniziative che raccontano le nostre tradizioni popolari".