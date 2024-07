Scuola serale di italiano per cinesi: l'organizza una parrocchia di Prato

Una scuola serale di italiano per cinesi, in particolare per i lavoratori, per coloro che sono fuori casa tutto il giorno e hanno poco tempo per dedicarsi ad altri impegni. A promuoverla è la parrocchia del Sacro Cuore di Prato, retta dallo scorso ottobre dai padri Verbiti, religiosi con esperienze missionarie a Taiwan e in Cina. Il parroco padre Attilio Rossi conosce molto bene il cinese, mentre il vice parroco padre Giacomo Li è nato in Cina: da loro è nata l’idea di proporre questa opportunità di integrazione rivolta alla comunità orientale di Prato.

"Da quando siamo arrivati al Sacro Cuore abbiamo cercato di entrare in contatto con le famiglie cinesi presenti nel territorio parrocchiale, ma è davvero difficile, nonostante abitino qui da tempo c’è ancora molta diffidenza, soprattutto nei confronti della religione», spiega padre Attilio, che ha avuto modo di suonare molti campanelli durante le benedizioni pasquali. «Quella che intendiamo offrire è una opportunità che consideriamo molto utile: quella di imparare un po’ di italiano, conoscere qualche frase per riuscire a comunicare con alcune frasi base – dice ancora il religioso –; l’idea è di proporre una scuola serale, molto flessibile, siamo aperti tutte le sere e ci si può presentare liberamente".

I corsi iniziano lunedì 22 luglio e si tengono ogni giorno, tranne la domenica, dalle 21 alle 22,30. La sede è a Comunità Viva in via Fiorello Bini, 44, il costo è di 3 euro a incontro, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti.

Per farsi conoscere all’interno della comunità cinese, padre Attilio ha iniziato a diffondere l’iniziativa tramite WeChat, il sistema di messaggistica più diffuso in Cina e tra i cinesi in tutto il mondo. Per informazioni sul corso consultare la pagina Facebook della parrocchia.

Fonte: Diocesi di Prato