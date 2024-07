Un 24enne americano ieri pomeriggio è morto dopo un tuffo in piscina in un agriturismo di Poggibonsi. Non sono ancora note le cause del decesso. Il giovane turista si è tuffato in piscina e non è più riemerso. Alcuni ospiti hanno dato l'allarme e hanno tentato la rianimazione in attesa dell'intervento dei sanitari inviati dal 118. Non si esclude un malore o un trauma alla testa durante il tuffo. Accertamenti in corso.