"Abolire i ticket sanitari": banchini del PCI nel'Empolese Valdelsa

Il 24 giugno è stata depositata in Cassazione da una delegazione del Partito Comunista Italiano la proposta di legge d'iniziativa popolare per l'abolizione dei ticket sanitari.



La campagna mira a raccogliere 50.000 firme in sei mesi sia con banchini e iniziative pubbliche che online. Il primo banchino nell'Empolese Valdelsa sarà attivo sabato prossimo (13 luglio) dalle ore 9.30 alle 12.30 di fronte alla Coop di Cerreto Guidi (capoluogo) in Via Vittorio Veneto 18. Potranno firmare i cittadini residenti nel territorio comunale.



Dalla prossima settimana inizieremo a depositare i moduli per la raccolta firme nelle URP dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa (renderemo noto da quando e in quali orari si potrà firmare).



Nelle prossime settimane e mesi effettueremo banchini e iniziative pubbliche nel territorio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, da soli o con chi si vorrà unire alla nostra campagna.



È di fondamentale importanza abrogare una barriera fondamentale all'accesso di tutti i cittadini al Servizio Sanitario Nazionale e spostare gli investimenti per la salute a carico della fiscalità generale, contrastando la sottrazione di fondi ai servizi sanitari pubblici che avviene per favorire la sanità privata e le spese militari.



No ai ticket sanitari! I lavoratori e i cittadini che pagano le tasse non devono pagare due volte!



La campagna di raccolta firme andrà avanti fino al prossimo 24 dicembre.



Durante i banchini e le iniziative di raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare per l'abolizione dei ticket sanitari sarà possibile iscriversi al Partito Comunista Italiano.





Partito Comunista Italiano - Sezione Empolese Valdelsa