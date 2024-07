Università di Firenze, al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2024-25

Le scadenze per le prove di ammissione ai corsi a numero programmato

Al via le immatricolazioni all’anno accademico 2024-25 dell’Università di Firenze. La data di inizio della procedura online per i corsi di laurea triennale, i corsi a ciclo unico e le lauree magistrali, ad accesso libero, è lunedì 15 luglio, alle ore 14. A partire dalla stessa data è possibile fare domanda di trasferimento da altri atenei.

Date diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato: nei bandi pubblicati online su www.unifi.it sono indicate le scadenze entro cui fare domanda per le prove di ammissione.

Le iscrizioni agli anni successivi al primo partiranno, invece, lunedì 9 settembre.

Offerta formativa. L’offerta formativa dell’Università di Firenze abbraccia tutte le aree scientifico-disciplinari e conta 148 corsi di laurea, di cui 64 percorsi triennali, 9 a ciclo unico e 75 lauree magistrali. Sempre di più le proposte didattiche preparano gli studenti ad affrontare le grandi sfide della società, oltre alle richieste provenienti dal territorio e dal mondo economico. Lo dimostra anche la recente istituzione tra le triennali di “Ingegneria ambientale”, “Scienze dei materiali”, “Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio”, “Osteopatia” e, tra le magistrali, di “Diritto per le sostenibilità e la sicurezza”, “Data Science, Scientific Computing & Artificial Intelligence", “Software: Science and Technology”.

Il ventaglio dei corsi Unifi si distingue poi per il respiro internazionale: 38 lauree sono organizzate in collaborazione con università straniere per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli. E 14 dei percorsi di studio sono tenuti anche o esclusivamente in lingua inglese.

Numeri programmati. Ecco le scadenze più immediate per iscriversi alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. C’è tempo fino a lunedì 15 luglio per fare domanda alla prova di ammissione per la laurea triennale in Scienze dell'Architettura e per la laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.

Coloro che intendono sostenere il test di ammissione ai corsi in Design tessile e della moda e in Product, Interior, Communication and Eco-Social Design devono effettuare l’iscrizione entro il 16 luglio per la prova fissata a giovedì 25 luglio, oppure entro il 22 agosto per la prova in calendario venerdì 30 agosto.

Il 16 luglio è anche la scadenza per le lauree magistrali a ciclo unico a titolo congiunto in Giurisprudenza italiana e francese e Giurisprudenza italiana e tedesca.

Per le altre scadenze consultare www.unifi.it

Dal 15 al 19 luglio è in programma un corso gratuito di preparazione alle prove di ammissione per l’accesso alle lauree a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, oltre che per le lauree triennali delle Professioni sanitarie. Il corso è in presenza presso il Campus Didattico Morgagni (Auditorium A - ingresso da viale Morgagni 40-44), ma anche in modalità online. Info su www.sc-saluteumana.unifi.it

Orientamento. Fra le opportunità offerte dall’Ateneo si segnala, in particolare, lo Sportello di accoglienza e orientamento, che supporta i futuri studenti nella scelta universitaria e li guida ai diversi servizi, fornendo anche prime informazioni di carattere amministrativo. Lo Sportello è attivo in piazza San Marco, 4 dal lunedì al giovedì (ore 9.30-13 e 13.30-16.30) e venerdì (ore 9.30-13), con possibilità anche di sportello online.

Informazioni sui corsi a numero programmato (bandi, iscrizione, scadenze…) sono invece fornite dalle Procedure selettive per gli studenti al numero 055-2757206 iscrizioni.numeroprogrammato@unifi.it

Tutte le info su corsi di laurea, procedure per immatricolarsi e servizi per gli studenti sono su www.unifi.it

Fonte: Ufficio Stampa