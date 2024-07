Bonus TARI e Bonus Acque, graduatorie definitive: quasi 380mila euro a oltre 2mila famiglie

Pubblicate le graduatorie definitive del “Bonus Acque 2024”, del “Bonus Tari Famiglie 2023” e del “Bonus Tari Giovani 2023”. Considerando i tre contributi sono state distribuite risorse per un totale 377mila euro a più di 2mila famiglie pisane (sono oltre 2.200 le istanze accolte complessivamente).

Bonus Acque 2024. L’agevolazione consiste in una deduzione in bolletta del 50% sui consumi futuri, operato da Acque spa sulla base dell’importo annuo della spesa idrica dell’anno solare precedente (2023). I rimborsi sono erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo, individuato in 126.978,59 come da Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.32/2024. In totale le richieste presentate sono state 1335; 915 le utenze che hanno invece potuto beneficiare del contributo prima dell’esaurimento dei fondi. La graduatoria e tutte le informazioni sono disponibili QUI.

Tari Famiglie e Tari Giovani 2023. Sulle due misure l’Amministrazione ha messo complessivamente a disposizione 250mila euro, per finanziare contributi economici a sostegno delle famiglie per far fronte alla spesa derivante dalla tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2023.

Per quanto riguarda il Bonus Tari Famiglie (220mila euro il budget messo a disposizione dell’Amministrazione comunale) le domande presentate sono state 1271. Di queste ne sono state accolte 1052, mentre ne sono state respinte 219 per mancanza di requisiti o doppia presentazione di istanza. La graduatoria definitiva e tutte le informazioni sulla misura sono disponibili QUI.

Per quanto riguarda invece il Bonus Tari Giovani (30mila euro il budget messo a disposizione dell’Amministrazione comunale) sono state presentate 311 richieste, di cui 262 accolte 49 respinte per mancanza di requisiti o doppia presentazione di istanza. La graduatoria definitiva e tutte le informazioni sulla misura sono disponibili QUI.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa