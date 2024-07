Un veicolo della polizia penitenziaria con quattro agenti della polizia penitenziaria del carcere napoletano di Secondigliano è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella provincia di Siena. Un agente è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri tre poliziotti feriti sono stati trasportati in un altro ospedale della provincia senese, ma in condizioni meno gravi.