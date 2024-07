Trovati in possesso di droga, due arresti in poche ore a Firenze

Due arresti in questi giorni a Firenze per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio. Nel primo caso durante la notte di giovedì 11, in via XXVII Aprile, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un 25enne marocchino, trovato in possesso di un'ingente somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio e diverse sostanze nascoste tra i vestiti: circa 25 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte per essere cedute.

Stessa sorte per un 36enne, sempre di origine marocchina che, alla vista dei carabinieri nel pomeriggio di ieri, ha assunto un atteggiamento sospetto tale da destare l'attenzione dei militari. Il giovane infatti in via Baccio Bandinelli, tra il Parco delle Cascine e piazza Paolo Uccello, avrebbe tentato invano di disfarsi di un involucro prontamente recuperato dai carabinieri. Fermato è stato trovato in possesso di una somma di denaro mentre l'involucro abbandonato conteneva circa 85 grammi di hashish. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e, in seguito alla convalida nei giudizi direttissimi, è stata applicata per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.