Fa acquisti con una carta rubata, individuato e denunciato dai carabinieri

Con una carta bancomat rubata avrebbe fatto acquisti in alcuni negozi, per un importo complessivo di circa cento euro. Per questo, a conclusione delle indagini, un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Rosignano Marittimo, poiché gravemente indiziato di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. In particolare le indagini sono state avviate dai militari dopo una denuncia di furto in abitazione di una borsa, contenente effetti personali fra cui documenti e un bancomat. Quest'ultimo sarebbe stato utilizzato indebitamente dal presunto autore del furto.

Attraverso i dati cronologici del bancomat, i carabinieri hanno infatti potuto accertare che la carta era stata utilizzata presso esercizi commerciali della zona. Gli eventi predatori sono stati ricostruiti tra aspetti investigativi tecnici e individuazioni e riconoscimenti secondo la redazione di identikit e modus operandi. I militari sono giunti così all'identificazione del presunto autore che dovrà rispondere di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, reati punibili con pene che possono raggiungere anche i 5 anni di reclusione.