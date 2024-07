Incidente tra auto e moto in Mugello, soccorso centauro finito fuori strada

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Scarperia, sulla Strada Provinciale 503 in località Ponzalla. A rimanere coinvolti una moto e un'auto. Sul posto intorno alle 12.35 sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo in supporto al personale sanitario, per il recupero del motociclista finito nell'incidente fuori dalla sede stradale.

Il centauro dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario, è stato posizionato su una barella toboga e recuperato dalla scarpata. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso, per il successivo trasporto all'ospedale di Careggi a Firenze. Illeso il conducente dell'auto.