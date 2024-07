Chianti Academy Latam, cento diplomandi in Messico

Saranno un centinaio i diplomandi che si cimenteranno nelle prove finali del programma Chianti Academy Latam. Al via oggi e domani alla Riviera Maya di Cancun e il 18 e 19 luglio a Polanco, quartiere iconico di Città del Messico.

L’Accademia di formazione ed educazione professionale al vino del Consorzio Chianti torna in Messico con la seconda sessione di lezioni correlata all’esame finale.

Una prima seduta di test metterà alla prova la preparazione degli studenti che hanno iniziato il corso dallo scorso marzo: faranno la differenza storia, tecnica e tanta cultura generale. Quindi, una seconda prova legata al “blind tasting” di vini Chianti D.o.d.cg. In questo caso l’esperienza maturata in ambito Chianti, con l’assaggio di oltre trenta etichette proposte durante il corso, tornerà utile ai candidati per poter riconoscere i vini di altra origine o denominazione.

Coloro che avranno correttamente riconosciuto i vini potranno accedere ad una prova finale: serviranno capacità degustativa, esposizione orale e abbinamento per ottenere la menzione speciale di “Chianti Wine Expert”.

Secondo i dati dell’Accademia, sono oltre mille i diplomati in tutto il mondo, dalla Cina al Sud America, e crescono ogni anno. Il programma di formazione è riservato ai soli professionisti di settore. Soltanto in Messico si tratta della quarta edizione, ma ci sono stati eventi formativi anche in altri paesi del centro e sud America.

“L’investimento in formazione, per una denominazione storica come quella del Chianti, si rivela sempre più vincente - dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Soprattutto nell’ottica di stabilire rapporti durevoli nei mercati emergenti del vino, e attraverso lo scambio culturale tra i popoli, prerogativa degli italiani nel mondo”.

Fonte: Ufficio stampa