Arrivano dalla Toscana i due maggiori premi del concorso del Lotto di venerdì 12 luglio. Nella regione – riporta Agipronews - è stato vinto un totale di oltre 36mila euro: 21.739 euro sono stati centrati a Capannori, in provincia di Lucca, mentre 15mila euro a Firenze. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 707 milioni da inizio anno.