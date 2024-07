UniStraSi, aperte immatricolazioni online e visite in presenza

Sono aperte le immatricolazioni all’Università per Stranieri di Siena per l’anno accademico 2024-2025. Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi alle lauree triennali o magistrali possono eseguire la procedura interamente online nel Portale della Didattica di Ateneo, alla pagina www.unistrasi.it. Sul canale YouTube di Unistrasi è disponibile un video tutorial che illustra nel dettaglio tutti i passaggi da seguire.

L’attività di orientamento si effettua anche in presenza: le future matricole hanno la possibilità di prenotare un incontro tramite un calendario online – consultabile alla pagina web di Ateneo dedicata all’orientamento – e ricevere tutte le informazioni sui corsi di studio, la vita in città e la mobilità internazionale. Le persone interessate possono scrivere a orientamento@unistrasi.it per maggiori informazioni.

Nella sede di Piazza Carlo Rosselli 27/28 è attivo il front office, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, per ogni indicazione utile riguardante le fasi

dell’immatricolazione (info@unistrasi.it ).

La didattica riprenderà in autunno, tutte le lezioni si svolgeranno in presenza.

A Unistrasi è possibile scegliere tra i corsi di laurea triennale in Lingua e cultura italiana in contesti globali (classe di laurea L-10) e Mediazione linguistica e culturale (classe di laurea L-12).

Accanto all’offerta formativa consueta, sono attualmente in fase di attivazione due nuovi corsi di laurea triennale: Geografie della decolonizzazione: sostenibilità, paesaggi, patrimoni culturali (classe di laurea L-6R), che si rivolge a chi intende intraprendere un percorso professionale nel turismo sostenibile e/o nell’ambito dei sistemi informativi territoriali, e Plurilinguismo, traduzione e interpretazione (classe di laurea L-11R) che offre sbocchi professionali nel campo della traduzione, sia testuale che audiovisiva, e della redazione di testi in generale.

Immutata è l’offerta delle lauree magistrali in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica (classe di laurea LM-14) e in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale (classe di laurea LM-39).

È attivo anche il corso di laurea triennale online dedicato a Lingua, letteratura, arti italiane in prospettiva internazionale (classe di laurea L-10) che si rivolge a chi voglia occuparsi della promozione e della diffusione della lingua, della cultura, delle arti italiane in Italia e all’estero, anche attraverso le tecnologie digitali, e che può essere frequentato da studentesse e studenti residenti in tutti i paesi del mondo.

L’Ateneo da sempre è orientato a offrire un percorso ricco di esperienze internazionali alle proprie studentesse e ai propri studenti.

Anche nel prossimo anno accademico, 2024/2025, saranno attivi:

- l’insegnamento di 14 lingue europee ed extraeuropee: arabo, catalano, cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, swahili, tedesco, turco e ucraino;

- numerosi percorsi di studio e tirocinio all’estero, sia tramite i bandi di mobilità Erasmus+ per studio (107 università partner in 25 paesi) e Traineeship in Europa, oltre che tramite i bandi di mobilità extraeuropea con università in Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Libano, Messico, Taiwan, Uzbekistan e Vietnam. Sono in tutto 127 le Università extraeuropee partner di Unistrasi;

- la possibilità di ottenere il Doppio Titolo, cioè una laurea valida sia in Italia sia in un altro paese. Al momento sono attivi 9 percorsi con università della Francia, Germania, Cina, Corea, Russia e Vietnam;

- l’opportunità di incontrare nello studio e nelle varie attività gli studenti e le studentesse di provenienza internazionale, che a Unistrasi rappresentano quasi il 15% della comunità studentesca; a questi/e si aggiungono tutti coloro che arrivano da più di 90 paesi per lo studio della lingua italiana.

Riguardo ai servizi offerti, ogni studentessa e studente che si immatricola è seguito nel percorso universitario da docenti tutor; se si trova ad affrontare particolari difficoltà può inoltre affidarsi al servizio di counseling psicologico, importante strumento a sostegno della vita universitaria.

Da anni è attiva la carriera alias, che, tramite il doppio libretto, consente di vivere con riservatezza il percorso di transizione di genere.

Sempre più ricca l’offerta sportiva e culturale, che consente agli studenti di praticare sport, partecipare a concerti e spettacoli teatrali, seguire all’interno dell’Ateneo laboratori di teatro e di danza.

Gli studenti e le studentesse con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento troveranno a Unistrasi servizi e personale a loro dedicati.

L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario toscano (ARDSU) metterà a disposizione borse di studio e posti alloggio: maggiori informazioni sul sito dsu.toscana.it/borsa-di-studio. Gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti richiesti, grazie alla Regione Toscana e al DSU, possono ottenere la borsa per finanziare il percorso di studi. Sono del tutto esclusi/e dal pagamento delle tasse studenti e studentesse con ISEE inferiore a 24.000,00 euro.

Il primo semestre di Unistrasi inizierà lunedì 30 settembre 2024. Come ogni anno, per dare il benvenuto alle nuove matricole e orientarle verso i molteplici

servizi di Ateneo, mercoledì 6 novembre 2024 avrà luogo la Giornata delle matricole, che si svolgerà nell’Aula Magna Virginia Woolf.

Fonte: Ufficio stampa