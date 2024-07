Bus e tramvia, giovedì 18 luglio sciopero di 4 ore

Il Contratto nazionale della Mobilità Tpl, scaduto nel 2023, necessita quanto prima di essere rinnovato per salvaguardare alcuni fondamentali diritti di cittadini/utenti e delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Temi legati al diritto alla mobilità delle persone, alla qualità del servizio offerto, alla sicurezza degli addetti, ai livelli retributivi, alle condizioni di lavoro, ai tempi di conciliazione vita lavoro, hanno nelle proposte delle organizzazioni sindacali un’articolazione ben definita che vuol dare anche risposta al fenomeno delle aggressioni che quotidianamente colpisce il personale viaggiante, fino alle buste paga sempre meno adeguate al caro vita e all’aumento dei prezzi che determina la fuga da questa professione, insieme al gravoso impegno giornaliero a fronte di un tempo limitato del riposo settimanale.

La trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), che per la prima volta ha avuto un tempestivo avvio, si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali.

Per queste ragioni giovedì 18 luglio è indetta (da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal) la prima azione di sciopero nazionale di 4 ore, e nell’occasione è in programma un presidio regionale degli autoferrotramvieri davanti alla Prefettura di Firenze in Via Cavour, dalle ore 10:30 alle 12:30.

Spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal Toscana: “Vogliamo dare risposta al diritto alla mobilità delle persone migliorando il servizio di trasporto pubblico per renderlo moderno efficace e di qualità, nell’interesse di tutti Cerchiamo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori che lavorano nel settore e dare loro un giusto adeguamento salariale. Tutto questo passa anche dal rinnovo del Contratto nazionale”

Le modalità di sciopero

- Autolinee Toscane (bus urbano-extraurbano): personale viaggiante orario 18-22 (impiegati e operai ultime 4 ore del turno)

- Gest (tramvia fiorentina): movimento con modalità dalle 9:30 alle 13:30, manutenzione con modalità ultime 4 ore del turno, impiegati con modalità ultime 4 ore del turno

- Fratelli Alterini (bus extraurbano Valdarno): movimento con modalità ore 18-22, manutenzione con modalità ultime 4 ore del turno, impiegati con modalità ultime 4 ore del turno

Fonte: Ufficio Stampa