Fermi in auto con piede di porco e martello, denunciati

Nel Cuoio i carabinieri di San Miniato hanno denunciato due persone. Erano ferme in un'auto e il loro atteggiamento ha insospettito i militari, erano in prossimità di alcuni negozi chiusi. Controllati, i due sono stati trovati con un piede di porco, una pinza di circa 20 cm, tre tenaglie, uno scalpello, un martello e una chiave a pappagallo. Tutto era stato nascosto all'interno dell'auto. I due non hanno saputo giustificare il possesso dell'attrezzatura e sono stati denunciati.