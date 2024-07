Pink Floyd Legend al Parco di Pratolino accompagnati dall'Orchestra della Toscana

Partono mercoledì 17 luglio sulle note dei Pink Floyd i grandi concerti del Musart Festival Firenze 2024 al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco, già luogo di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici e della loro corte. Sul palco saliranno i Pink Floyd Legend, band che da vent’anni rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e l’Orchestra della Toscana, tra le più apprezzate compagini italiane, per una speciale versione di “The Dark Side of the Moon”.

Il grande ensemble, formato dai nove componenti della band e dai venti elementi d’orchestra, proporrà il capolavoro del gruppo britannico in una nuova veste, fondendo gli arrangiamenti originali con i colori più classici di archi e ottoni, restituendo l’irrinunciabile anima rock dell’album arricchita con il tocco epico di un’orchestra classica.

Si potrà accedere al Parco dalle ore 18, inizio concerto ore 21,15, disponibile servizio guardaroba. I biglietti – posti numerati da 30 a 50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Oltre all'esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend eseguiranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d'epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luci e laser.

La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso, voce) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, Claudia Marss e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. La direzione d’orchestra e gli arrangiamenti sono del Maestro Giovanni Cernicchiaro.

VISITE AL PARCO, MOSTRE E RISTORO – Prima del concerto si potranno visitare gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, imponente scultura del Giambologna, simbolo del Parco. E ancora, le Scuderie e la Cappella progettate dal Buontalenti, la Paggeria dove un tempo alloggiavano artisti e buffoni di corte e l’adiacente Sala Rossa, dove è stata allestita una mostra fotografica dedicata ai grandi fiorentini dagli anni 80 a oggi, con scatti di Marco Borrelli, Antonio Viscido e dell’agenzia New Press Photo. Ad accogliere gli spettatori, al tramonto, saranno le atmosfere jazz e folk dei giovani musicisti del progetto “Crescendo Musica Toscana” della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino. Tutte le iniziative sono a ingresso libero per i possessori del biglietto per il concerto serale. Vi è venuto un certo appetito? Alla Locanda – l’edificio più antico del complesso – si servono specialità della cucina toscana, a partire dai tortelli mugellani.

TRENI, NAVETTE, PARCHEGGI: TUTTE LE INFO PER RAGGIUNGERE IL PARCO DI PRATOLINO - Per raggiungere il Parco è fortemente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13; domenica 21 luglio unica partenza ore 19.15). Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 01.00; domenica 21 luglio unica partenza ore 00.30). Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti.

Chi non potrà fare a meno di auto e moto, potrà prenotare – su https://www.bitconcerti.it/viabilita-parcheggi-musart-2024.html - posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto – compreso servizio navetta - il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. La prenotazione è riservata a chi acquista un biglietto per gli spettacoli.

MUSART FESTIVAL, PROSSIMI APPUNTAMENTI – I grandi concerti di Musart Festival Firenze al Parco Mediceo di Pratolino continuano con Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio), CCCP – Fedeli alla Linea (26 luglio). A questi si aggiungo il concerto all’alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti) e i concerti fuori città di “… E adesso che tocca a me”, dedicata ai grandi side-men della musica italiana.

33 GIRI - ITALIAN MASTERS – Al cinema La Compagnia di Firenze continuano le proiezioni dei documentari di Sky Arte dedicati ai dischi più importanti della musica italiana: mercoledì 17 luglio, “Latin Lover” di Gianna Nannini, “Smalto” di Nada e “Nel Mondo, una Cosa” di Mia Martini. Apre il documentario “Musart Festival, otto anni in piazza” in cui il regista Edoardo Zucchetti ripercorre ospiti, spettacoli e backstage delle prime otto edizioni del festival. A introdurre le proiezioni sarà il giornalista musicale Giancarlo Passarella. Inizio ore 20:15, ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.musartfestival.it.

Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Info, programmi e dettagli sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sui canali sociale del festival.

