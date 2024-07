Sul prato di piazza Duomo a Pisa il torneo nazionale della balestra antica

Si svolgerà sabato 20 luglio a Pisa, in piazza del Duomo, la 57^ edizione del torneo nazionale della balestra antica. Il programma è stato annunciato oggi in una conferenza stampa in palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, Cristiano Scarpellini, presidente Balestrieri di Porta san Marco, Renzo Ciangherotti, segretario Balestrieri di Porta san Marco. L’organizzazione, a cura del gruppo Balestrieri di Porta San Marco, A.P.S. di Pisa, ha il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Opera della Primaziale Pisana.

I banchi di tiro saranno allestiti nella porzione di prato di piazza Duomo, nell’angolo tra Porta Nuova, la Torre del Catallo e Torre del Leone. A sfidarsi, oltre al Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco, saranno la Compagnia Balestrieri di Lucca, la Federazione Balestrieri di San Marino, la Società Terzieri Massetani di Massa Marittima, la Società Balestrieri della città di Volterra. In palio il titolo di “Re della balestra 2024”

«Un ringraziamento al gruppo Balestrieri di Porta San Marco di Pisa che si sono impegnati per portare questo prestigioso appuntamento in città – dice l’assessore Filippo Bedini -. Un evento di portata nazionale in un luogo, la nostra piazza Duomo, che darà risonanza enorme alla giornata. Per noi è motivo di orgoglio, Pisa diventa sempre di più un centro di riferimento nel panorama nazionale della rievocazione storica, con un calendario che nel tempo si è infittito e riesce ad uscire ampiamente da quelli che sono gli appuntamenti tradizionali del Giugno pisano, offrendo appuntamenti di rilievo nazionale. È un bene e denota lo stato di ottima salute delle associazioni che si occupano di rievocare la storia pisana. Naturalmente un grande in bocca al lupo ai Balestrieri di Porta San Marco per l’esito sportivo della manifestazione».

Il programma prevede alle ore 15.45 la partenza del corteo storico da piazza Arcivescovado, con attraversamento di piazza dei Miracoli, alle ore 16.00 la solenne cerimonia religiosa (benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie), alle ore 16.30 l’inizio dei tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri, alle 17.45 l’inizio dei tiri al Corniolo dei finalisti. Alle 19.00 la proclamazione dei vincitori.

I trofei consisteranno per il campione assoluto, “Re della balestra 2024”, il prezioso Collare d’oro da detenere per un anno donato nel 1962 dall’associazione amatori armi antiche di Milano. Alla città di appartenenza del campione assoluto sarà assegnato anche il Palio dipinto per l’occasione da Daniele Bertieri e raffigurante la Madonna di sotto fli Organi, protettrice della città di Pisa. Sono previsti la medaglia d’oro per il vincitore assoluto, il trofeo artistico per la prima Compagnia classificatasi nella competizione a squadre, medaglie d’argento per tutti i finalisti al titolo assoluto e per tutti i presidenti, maestri d’arme e consiglieri F.I.B.. Infine, medaglie di bronzo per tutti i partecipanti. Tra le iniziative collaterali al torneo anche un concorso fotografico incentrato sulla valorizzazione e salvaguardia delle antiche tradizioni del tiro con la balestra antica da banco.

Collaborano all’organizzazione, logistica e sicurezza, l’associazione di volontariato e protezione radio il Falco di Pisa, l’associazione nazionale Polizia di Stato, sezione di Pontedera, Croce Rossa Italiana, sezione di Pontedera, gli armigeri di Ponte di Sacco, la Magistratura del San Martino del Gioco del Ponte di Pisa.

Il Torneo Nazionale della Balestra è organizzato a rotazione nelle cinque città che compongono la Federazione Italiana Balestrieri, la più antica organizzazione di appassionati della balestra antica da banco costituita ad Arezzo nel 1966.

Il programma dell’evento (sabato 20 luglio):

Ore 8.30 accoglienza delle Compagnie e deposito arredi e dotazioni;

Ore 9.00 Consiglio Federale, adempimenti burocratici;

Ore 9.00 montaggio banchi di tiro secondo assegnazione;

Ore 10.30 inizio tiri di prova;

Ore 12.30 fine tiri di prova;

Ore 13.00 pranzo;

Ore 15.30 rendez-vous presso piazza Arcivescovado, inquadramento corteo;

Oe 15.45 partenza corteo storico da piazza Arcivescovado, attraversamento piazza Duomo;

Ore 16.00 solenne cerimonia religiosa (benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie);

Ore 16.15 Ingresso in lizza, saluti dei Gruppi;

Ore 16.30 Inizio tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri;

Ore 17.15 distacco bersagli, classifiche ed esibizione gruppi Musici e Sbandieratori;

Ore 17.45 Inizio tiri al Corniolo dei finalisti;

Ore 18.30 distacco corniolo e seconda esibizione musici e sbandieratori;

Ore 19.00 proclamazione vincitori e cerimoniale;

Ore 19.15 smantellamento pedane di tiro e transennamento.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa