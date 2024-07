Un mondo da salvare, il laboratorio a Peccioli tratto dal Carnevale di Viareggio

Mercoledì 17 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale Fonte Mazzola ci sarà l'evento Un mondo da salvare. Si tratta di un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 14 anni a cura di Alessandro Pasquinucci e Lorenzo Paoli in collaborazione con la Biblioteca Comunale Fonte Mazzola e l’Accademia Musicale Alta Valdera. Prenotazione obbligatoria: tel. 0587 672158, 0587 936423

Un mondo da salvare è un laboratorio didattico ispirato all’omonima opera allegorica del Carnevale di Viareggio realizzata dall’artista Lorenzo Paoli: un inno alla pace per il futuro delle giovani generazioni. “I bambini salveranno il mondo” è questa l’ultima speranza che ci resta per un domani migliore. Un bambino dalla pelle scura e dai grandi occhi azzurri, unione ideale delle diverse etnie del pianeta, tiene sulle spalle il peso di un mondo ammalato da conflitti, inquinamento, interessi economici. Solo l’anima pura e innocente di un bambino infatti può riportare il pianeta in salvo sulla giusta strada, alla ricerca di un futuro di felicità.

I partecipanti realizzeranno un elaborato grafico creativo ispirato all’opera, accompagnati da un intrattenimento musicale e dai consigli di lettura legati alla tematica affrontata nel laboratorio.

L’opera rimarrà poi esposta nel giardino della Biblioteca dal 17 al 22 luglio.

Lorenzo Paoli, nato a Viareggio nel 1989 e laureato in Architettura all’Università di Firenze, si è formato nell’atelier degli artisti Gilbert Lebigre e Corinne Roger, che aiuta da anni in realizzazioni scenografiche e carnevalesche.

Alessandro Pasquinucci, nato a Pietrasanta nel 1995 lavora da anni nel campo della comunicazione pubblicitaria e dal 2021 è approdato nel mondo della narrativa. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo vari riconoscimenti e per la casa editrice Pelledoca ha scritto due romanzi rivolti agli adolescenti: “Alive” e “The Screen”.

