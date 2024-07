Dopo 40 anni dal diploma di maturità magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "G. Carducci" di San Miniato, la 'mitica' 4° B del 1984 si è ritrovata a cena al ristorante "Pepenero" per festeggiare ancora insieme. Sono passati 40 anni ma l'affetto e l'amicizia non sono invecchiati. Grazie ai presenti, un saluto agli assenti e un pensiero particolare a chi non c'era perché era a festeggiare in un'altra dimensione.