Esposizione di trattori d'epoca a Cerreto per il Medicea Wine Festival

Inclusa nel programma di “Medicea Wine Festival”, promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dalle associazioni del territorio, l’Esposizione dei Trattori d’Epoca, giunta alla 27°edizione, è una tappa irrinunciabile per gli appassionati e più in generale per tutti coloro che vogliano assistere a un’iniziativa che ricca di fascino e di curiosità, porta alla ribalta splendide tradizioni del mondo contadino.

Il merito è ascrivibile al G.A.C.E.B., il Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori, guidato da Sandra Maccanti, che con passione e entusiasmo ha fatto diventare Cerreto Guidi un punto di riferimento nella rievocazione dell’aratura. Intenso il programma delle due giornate.

SABATO 20 LUGLIO - È fissato per le 9 in Piazza XX Settembre, a Cerreto Guidi, l’arrivo e l’esposizione delle macchine agricole, mentre alle ore 18, in Piazza Belvedere, si tiene la battitura del grano con un’antica trebbia a fermo. Alle 20, sul Colle di San Zio, la tradizionale Cena del trattorista sulle presse di paglia e alle ore 22,00, la spettacolare aratura in notturna.

DOMENICA 21 LUGLIO - Alle 9 in Piazza XX Settembre è in programma la sfilata dei trattori d’epoca con sosta merenda alle Cantine Dainelli. Alle 13 rientro e pranzo presso la Sagra del Papero e del Cinghiale. Nel pomeriggio, alle 16, in Piazza Belvedere, esibizione degli artisti e scultori del legno con la motosega che precede il finale della manifestazione con le prove di aratura in campo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa