Luca Scollo è il nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze

Luca Scollo, classe 1984, socio di uno studio fiorentino, è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze. Riceve il testimone da Andrea Crociani che è stato alla guida dell’OAF dal luglio 2022. Novità anche per alcune cariche: Giovanni Nisticò ricopre il ruolo di segretario, Simone Marzola resta tesoriere, mentre Carla Citernesi è vicepresidente. I membri del Consiglio sono: Isabella Bacci, Laura Bati, Giorgio Cerrai, Giovanni Dainelli, Pier Matteo Fagnoni, Michela Fiaschi, Stefania Marini, Duilio Senesi, Camilla Perrone e il presidente uscente Andrea Crociani.

"Ringrazio innanzitutto l’intero Consiglio dell’Ordine per la fiducia concessami – afferma Luca Scollo - Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento ad Andrea Crociani e a Camilla Perrone per l’impegno profuso nei ruoli rispettivamente di presidente e vicepresidente uscenti. Questo è un momento delicato sia per la nostra professione che per la politica cittadina che vede proprio in questi giorni il rinnovo del Consiglio Comunale di Firenze con il quale, mi auguro, si possa costruire un dialogo proficuo sui grandi temi tecnici e culturali che da sempre contraddistinguono il lavoro e l’impegno costante dell’Ordine degli Architetti PPC di Firenze e di Fondazione Architetti Firenze. Metterò tutto il mio impegno, confidando nel supporto prezioso di tutto il Consiglio, nel portare avanti il lavoro svolto sino ad oggi per il raggiungimento di grandi obiettivi".

Luca Scollo, che nel 2014 ha cofondato uno studio di architettura a Firenze, è stato eletto consigliere dell’Ordine nel 2021 e dal 2023 ha ricoperto il ruolo di segretario.