Tra i 10 migliori posti dove investire in Italia c'è la Versilia

Vivere la propria quotidianità o passare delle vacanze indimenticabili in una casa da mille e una notte è un sogno che accomuna sempre più persone in tutto il mondo: secondo l’ultima analisi pubblicata da Fact.MR infatti si prevede che a livello globale nel 2024 il settore delle case di lusso già arredate e pronte per essere abitate raggiungerà una dimensione di 580 miliardi di dollari e aumenterà fino a 1.173 miliardi entro la fine del 2034 (+102%), con un tasso di crescita annua del 7.3% nei prossimi 10 anni. Considerando i soli Stati Uniti, il sito specializzato Redfin riporta che nel primo trimestre del 2024 le vendite di abitazioni di lusso sono aumentate del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, siglando la percentuale più alta dall’agosto 2021. Questa dinamica è spiegata dalla ricerca sempre maggiore di comodità, di un alto stile di vita, di materiali ricercati e dello sfarzo tipico degli immobili di pregio. Questa tendenza è arrivata anche in Europa: analizzando l’andamento del mercato spagnolo nei primi 6 mesi del 2024, il sito Homes-Abroad riporta che quest’anno si assisterà a una crescita del 40% delle operazioni riguardanti gli immobili dal valore superiore al milione di euro. Anche l’Italia resta uno dei paesi più attrattivi al mondo, per via del fascino, della bellezza e della magia delle sue regioni: il sito d’indagine Metastat Insights riporta infatti che il settore residenziale del luxury real estate italiano crescerà nei prossimi anni fino a toccare quota 5,3 miliardi di euro entro il 2031, con una crescita annua dell’1% nel periodo. A conferma di ciò, pochi mesi fa il mercato immobiliare italiano è diventato protagonista nella cronaca nazionale grazie a una vendita record: a Milano, infatti, è stato acquistato il civico 8 di via Montenapoleone per ben 1,3 miliardi di euro, la cifra più alta mai spesa per un singolo asset in Italia.

Una tendenza che trova conferme anche tra gli esperti del settore, come il dott. Enrico Poletto, real estate manager e CEO di APP – Aste Private Professionali Auction House, casa d’aste tra le più dinamiche nel settore immobiliare: “Gli immobili di pregio rappresentano una buona fetta del mercato immobiliare a livello internazionale per via del crescente interesse degli acquirenti di alta fascia per le caratteristiche specifiche di questo tipo di abitazioni – sottolinea Enrico Poletto – Dalle nostre previsioni, infatti, emerge che la tecnologia delle «smart home» continuerà a essere una forza trainante del mercato grazie alle particolari funzionalità che solo una casa intelligente può garantire, come sistemi d’illuminazione e sicurezza automatizzati e elettrodomestici a controllo vocale. Inoltre, la sostenibilità ambientale sarà un fattore particolarmente attenzionato da parte degli acquirenti, che ricercheranno negli immobili caratteristiche eco-compatibili e ad alta efficienza energetica, e il benessere è sempre più una priorità, con molti immobili di pregio che al loro interno includono centri fitness all’avanguardia, strutture termali e giardini da meditazione; senza dimenticare la privacy, che sarà ancora una preoccupazione per gli acquirenti di fascia alta alla ricerca di tutte le funzionalità aggiuntive che contribuiscono a creare un ambiente sicuro per i residenti; infine, la personalizzazione caratterizzerà il mercato delle case di lusso, per via del crescente interesse per spazi customizzabili che riflettano i propri gusti sia dal punto di vista architettonico sia nell’arredamento interno. Solo le case luxury possono garantire tutte queste caratteristiche insieme. Per riuscire ad acquistare una proprietà con tutti questi elementi al miglior prezzo è possibile usufruire del consolidato sistema delle aste immobiliari: oltre alle normali abitazioni e agli spazi commerciali, si possono acquistare all’incanto anche case di lusso con tutti i principali comfort”, conclude il manager.

Ma quali sono le località del Bel Paese dove è possibile fare i migliori affari? In vista dell’estate 2024, gli esperti di APP – Aste Private Professionali Auction House hanno individuato le 10 location italiane da sogno in cui acquistare o affittare un’abitazione di lusso, approfittando del periodo estivo per vivere una vacanza all’insegna del relax:

1. Cinque Terre – Liguria.

2. Costiera Amalfitana – Campania.

3. Isole Eolie – Sicilia.

4. Lago di Garda – Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige.

5. Costa Smeralda – Sardegna.

6. Antico Val di Noto – Sicilia.

7. Versilia – Toscana.

8. Dolomiti – Veneto e Trentino Alto-Adige.

9. Salento – Puglia.

10.Valdigne – Valle d’Aosta.

Fonte: Ufficio stampa