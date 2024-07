Cabotaggio marittimo, Baccelli: "Verso bando unico. Intollerabile comportamento Toremar"

“La Regione Toscana ha svolto un percorso partecipativo unico in Italia per preparare al meglio e nel rispetto della vigente normativa la gara sul cabotaggio marittimo per l’arcipelago toscano con decine di incontri e sondaggi con amministratori locali, associazioni sindacali e di categoria, AdSP, Autorità di Regolazione dei Trasporti. Questo confronto assiduo e puntuale ha proceduto con riscontri diffusamente positivi da parte dei nostri interlocutori. Premesso tutto ciò, questo clima molto propositivo si è bruscamente e negativamente interrotto causa l’intollerabile comportamento della compagnia Toremar che, peraltro dopo aver risposto positivamente alla manifestazione di interesse sugli OSP orizzontali, con una serie di improprie dichiarazioni, da ultimo affermando la volontà di cedere parte della flotta, ha ingenerato fortissima preoccupazione nel personale marittimo".

A dirlo l’assessore alle infrastrutture, mobilità e trasporti Stefano Baccelli che aggiunge: “Il 15 luglio ho nuovamente incontrato le organizzazioni sindacali ed in primo luogo ho voluto sottolineare il comportamento sempre corretto, coerente e collaborativo delle organizzazioni sindacali volto alla tutela occupazionale anche in termini di qualità della stessa ma anche attente all’efficienza del servizio di continuità territoriale. Ho poi informato le organizzazioni sindacali di aver avviato il percorso mirato ad espletare un unico bando di gara, dotato di clausola sociale, per tutti i servizi marittimi nell’arcipelago toscano anche in coerenza con la risoluzione approvata dal consiglio regionale e comunque nel rispetto delle normative vigenti. La prospettiva di questo percorso verso il bando unico di gara - ha concluso Baccelli- è gia stata, con analitica motivazione, da noi inviata ad ART e qualora, come auspico, ART non ponga ostacoli su questo motivato procedimento la Regione Toscana procederà in tal senso. Ho altresì comunicato alle OO.SS. di aver, l’11 luglio scorso diffidato formalmente Toremar a privarsi di parte del naviglio trattandosi dell’esercizio di un servizio pubblico essenziale e di non aver ad oggi avuto alcun cenno di riscontro in merito”.

Fonte: Regione Toscana