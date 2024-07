Csx Castelfranco: "Se vuole, lo spieghiamo noi al sindaco come completare piazza Garibaldi"

Dopo solo quaranta giorni dalle elezioni, il sindaco Mini inizia già con le scuse e dà l'impressione di non sapere da che parte rifarsi. Preso dall'ansia di far vedere il "cambiamento", assistiamo ad un comune taglio dell'erba in piazza Garibaldi sbandierato come intervento di "riqualificazione delle aree verdi". In questi mesi hanno generato aspettative altissime alle quali non sanno già come rispondere trovandosi in evidente difficoltà forse non avendo adeguate competenze amministrative.

Siamo contenti che a 40 giorni dalla elezione la nuova Giunta abbia trovato le modalità per sopperire al contenimento della vegetazione nelle aiuole della Piazza. Abbiamo scoperto che se l'erba cresce, "è colpa di quelli di prima". Gli alibi del sindaco Mini sono una scusa, un pretesto che diventa un argomento di difesa con il quale mira a dimostrare di non essere responsabile della situazione di degrado nella quale si trova piazza Garibaldi.

Su piazza Garibaldi non c'è niente di improvvisato e adesso spetta alla nuova giunta dimostrare le proprie capacità nel portare a conclusione l'opera nel minor tempo previsto come da cronoprogramma.

Con gli interventi del lotto 1 finanziati con fondi Pnrr di 300mila euro (senza gravare nemmeno un euro sulle finanze del Comune), conclusi da mesi, siamo riusciti a rendere fruibile la nuova piazza per il giorno del Palio dei Barchini con le Ruote, a fine maggio scorso. Una piazza che ricordiamo era completamente impraticabile dalle radici dei pini, alcuni dei quali pericolanti e malati.

A conclusione di questo primo intervento, partirà il secondo lotto di lavori per 250mila euro già interamente finanziati essendo stati ammessi alla graduatoria regionale che finanzia gli interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio nonché a sostegno della riqualificazione dei CCN. Su questi lavori, consigliamo al sindaco Mini e alla sua giunta di darsi da fare e di assegnare i lavori quanto prima, pena la revoca dei finanziamenti da parte della Regione Toscana.

Come da piano delle opere, per concludere la riqualificazione di piazza Garibaldi manca da finanziare il terzo ed ultimo lotto la cui progettazione era prevista nel 2025 e successivamente la realizzazione: ci sono bandi, finanziamenti regionali oppure l'amministrazione se lo ritiene utile, può fare opportune variazioni di bilancio o contrarre un mutuo per gli investimenti.

Insomma, hanno tutti gli strumenti utili per realizzare l'opera. Noi, su come finire i lavori e dove trovare le risorse, lo sapevamo prima e lo sappiamo tuttora: era un punto ben preciso del nostro programma elettorale. Se il sindaco Mini lo riterrà utile saremo ben contenti di spiegargli come fare.

Negli ultimi cinque anni l'amministrazione comunale uscente ha avuto la capacità di realizzare numerose opere pubbliche ed investimenti senza gravare minimamente sul bilancio comunale grazie a risorse Pnrr, regionali o statali: rivendichiamo con orgoglio il grande lavoro fatto su piazza Garibaldi grazie all'aiuto dei progettisti e dell'ufficio tecnico comunale oltretutto senza gravare sul bilancio comunale.

Sindaco Mini, è finito il tempo delle scuse e della campagna elettorale. Ora dovete fare delle scelte e dimostrare le proprie capacità amministrative, se ci riuscite. I cittadini si aspettano amministratori che trovino soluzioni non che trovino scuse.

Fonte: Castelfranco Unita - Centrosinistra