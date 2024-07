Dengue a Carrara, necessaria la disinfestazione

Febbre Dengue a Carrara. La persona contagiata sarebbe tornata da un paese tropicale e avrebbe poi soggiornato nella frazione di Avenza, in via Covetta, all'altezza dei campi sportivi.

È stata quindi emessa l'ordinanza per poter effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di zanzare con disinfestazione in abitazioni, cortili, piazzali, giardini e terrazze. L'intervento, che prevede l'uso di insetticidi in un raggio di 200 metri dall'abitazione dove il paziente ha soggiornato, si terrà dalle 23.59 di domani, venerdì 19 luglio, alle 3 del mattino di sabato 20 luglio.

Durante le operazioni sarà necessario rimanere all’interno degli edifici durante il trattamento, con porte e finestre ben chiuse e spegnimento degli impianti di ricambio dell'aria. Gli animali domestici andranno tenuti in casa e andranno protetti i loro ricoveri. I prodotti coltivati in orti andranno colti prima dell'inizio del trattamento.

Ieri era stato individuato un altro caso di Dengue a Montemurlo, nella frazione di Oste, per un residente ritornato da un viaggio tropicale.