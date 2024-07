Emergenza sangue, apertura straordinaria al Centro trasfusionale di Cisanello

Domenica 28 luglio apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello per consentire al maggior numero possibile di persone di venire a donare il sangue e gli altri emocomponenti per i pazienti ricoverati.

Serve infatti sangue, soprattutto del gruppo 0, per il quale si registra una carenza a livello regionale. L’iniziativa è stata concordata dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alla Direzione aziendale e alle associazioni dei donatori, confidando in un’ampia adesione e ringraziando fin da ora tutti coloro che programmeranno la donazione prima di partire per le ferie. Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742 (qui si può scaricare il modulo anamnestico da compilare prima della donazione).

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio Stampa