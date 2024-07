Grave incidente nella notte a Calenzano, soccorso un centauro

Grave incidente a Calenzano dove un centauro, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto andando a finire contro un lampione dell'illuminazione pubblica. È successo la notte scorsa, poco prima delle 3, in via del Pratignone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che ha trasportato il ferito, di 31 anni, all'ospedale di Careggi in codice rosso. Secondo quanto emerso nelle ore successive l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.