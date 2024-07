Incendio a Empoli, in fiamme auto in un garage

Incendio a Empoli, a Ponzano. In fiamme un'auto parcheggiata nel garage di un'abitazione situata tra via Cartesio e via Capoquadri, nei pressi del campo sportivo della Polisportiva Ponzano.

Per spegnere il rogo sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno chiuso le due strade. Sul posto anche polizia, polizia municipale e Pubblica Assistenza di Empoli e Castelfiorentino.

L'abitazione ha subito danni alla facciata e fortunatamente non si registrano feriti.