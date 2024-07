Tranvie, stamani cabina di regia coi i Comuni. Giani: "Il sistema si rafforza"

Il sistema tranviario prosegue e si rafforza. E’ quanto è emerso dalla riunione del collegio di vigilanza sul sistema tranviario presieduto da Eugenio Giani che si è tenuto stamani in sala Pegaso, il primo dopo le elezioni in gran parte del Comuni coinvolti nella rete tranviaria. Erano infatti presenti le amministrazioni di Firenze, Prato, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e la Città metropolitana. Per la Regione Toscana, oltre a Giani era presente l’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli e il direttore della direzione infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Enrico Becattini.

“L’estensione della rete tranviaria per una mobilità efficiente e sostenibile è una priorità e un indirizzo chiaro del governo della Regione – ha detto Giani nel corso della riunione-. Su questo vedo sintonia fra le singole amministrazioni, concentrate insieme a noi a concretizzare sempre di più la rete tranviaria”. Il presidente è entrato nel dettaglio delle varie linee sottolineando come oggi “per la prima volta - ha proseguito- si è avviato il confronto in merito alle ipotesi di tracciato per la tranvia che si collegherà all’area pratese, ovvero la tratta che da Prato arriverà a Campi, Osmannoro e Peretola per immettersi poi nella linea 2 della rete della città metropolitana fiorentina. Sono stati esaminati gli stati di avanzamento delle singole tranvie – ha proseguito il presidente-. Entro l’anno entrerà in funzione la tratta da piazza della Libertà a San Marco e relativa immissione nella rete che va a Bagno a Ripoli, il cui avvio dei lavori è imminente”.

Sul tavolo della riunione, oltre le tratte in fase di realizzazione, anche quelle in via di progettazione (Campi Bisenzio e Sesto), in fase di approvazione come la linea per Rovezzano e, appunto, le tratte su cui stanno iniziando concretamente gli studi, quella verso Prato e l’ampliamento della linea di Careggi fino al Meyer .

“Una riunione proficua – ha concluso Giani- che evidenzia l’importanza del gioco di squadra delle varie amministrazioni, in questo caso volto a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono le nostre città”

Fonte: Regione Toscana