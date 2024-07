Minaccia e picchia la giovane compagna incinta: 19enne in manette a Prato

Un 19enne è stato arrestato ieri dalla polizia di Prato in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia continuati.

Nella mattinata di ieri il giovane, di nazionalità marocchina, avrebbe aggredito la compagna in stato di gravidanza, colpendola in strada con calci e pugni. I poliziotti sono intervenuti sul posto, non riuscendo però a bloccare il 19enne, che aveva già fatto perdere le proprie tracce.

La giovane donna, dopo essere stata medicata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi, era stata accolta in casa da una sua familiare, lontana dal compagno. Tuttavia, dopo mezzogiorno, il ragazzo si è presentato davanti all’abitazione e brandendo un tombino in ferro con un atteggiamento aggressivo, ha minacciato la compagna e la sua famiglia, cercando poi di introdursi in casa. Sul posto sono subito intervenute le volanti che hanno bloccato il nordafricano, accompagnandolo in ufficio per accertamenti.

L’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato poi arrestato dopo la testimonianza della compagna e dei familiari della giovane, che hanno descritto come i maltrattamenti subiti fossero continui e reiterati.