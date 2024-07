Ritardi tra i 30 e i 120 minuti a causa della presenza di persone sui binari nella zona di Campo di Marte a Firenze. Le forze dell'ordine sono intervenute per allontanare i soggetti, e la circolazione ferroviaria è tornata regolare in tarda mattinata. RFI ha confermato che si trattava di presenze occasionali non autorizzate e che, per motivi di sicurezza, il traffico ferroviario è stato sospeso fino alla rimozione del pericolo.