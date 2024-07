Pontorme piange la sua maestra, addio a Giuliana Prosperi

Giuliana Prosperi con una classe (1961)

Pontorme piange Giuliana Prosperi, maestra molto stimata nella frazione empolese, tanto che da molti era conosciuta proprio come “la maestra di Pontorme”.

Giuliana, detta Giulietta, era una pontormese doc molto conosciuta: sia perché nata in piazza Marchetti, nel cuore del borgo, ma soprattutto perché ha insegnato per tutta la vita proprio a Pontorme.

Nata nel 1931, aveva iniziato a insegnare nel 1950 dalle suore di Pontorme. Poi a Castagneto, un piccolo paese sopra San Godenzo, e per un breve periodo a Limite sull’Arno e a Cerreto Guidi, per poi approdare nei primi anni Sessanta a Pontorme, dove rimarrà alla scuola "Jacopo Carrucci" per tutta la vita professionale.

“Più che un lavoro, la sua è stata una missione a cui si è dedicata totalmente, mantenendo un legame affettivo con tutti i suoi ex allievi e seguendone le vicende, venendo da loro ricambiata con affetto” ricordano i familiari. “Legatissima anche alla parrocchia di Pontorme e a tutte le attività che ruotavano intorno a essa – il teatro, le gite, il coro – i suoi ultimi allievi sono stati gli adorati nipoti, che hanno sempre trovato in lei un punto di riferimento”.