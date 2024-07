Incendio allo stoccaggio carta della Geofor di Pontedera

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono ancora impegnate, in Viale America nel Comune di Pontedera, nello spegnimento e contenimento di un incendio sviluppatosi in un capannone adibito allo stoccaggio di carta da riciclare. L'allarme arrivato alla nostra Sala Operativa intorno alle ore 19.00 segnalava che in un capannone appartenente a Geofor si erano scaturite delle fiamme per cause che sono ancora in fase di accertamento. Per far sì che l'incendio non si propagasse ai limitrofi capannoni e impianti sono stati impiegati numerosi mezzi antincendio del Comando VVF di Pisa. Tre autopompe serbatoio, due autobotti, una autoscala e un serbatoio scarrabile di acqua proveniente da Prato. Sul posto CC di Pontedera, avvertiti tutti gli Enti interessati.